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Новости
Украина
16 января 17, 11:05
МИД проверяет нет ли украинцев среди жертв Boeing в Киргизии
Boeing,B,787,Dreamliner
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Министерство иностранных дел Украины в настоящее время проверяет информацию о гражданской принадлежности жертв крушения Boeing-747-400 в Киргизии.

Как сказано в сообщении, размещенном в понедельник утром, 16 января на страничке консульской службы МИДа Украины в Твиттер, посольство Украины в Киргизии проверяет, не было ли среди пассажиров Boeing-747, который потерпел крушение под Бишкеком, граждан Украины.

Напомним, грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии.

Как сообщалось, по последним данным в результате крушения грузового самолета турецких авиалиний Boeing 747, который разбился в ночь на понедельник, 16 января в Киргизии, погибли 37 человек.
URA-Inform
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