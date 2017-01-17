МИД проверяет нет ли украинцев среди жертв Boeing в Киргизии

Как сказано в сообщении, размещенном в понедельник утром, 16 января на страничке консульской службы МИДа Украины в Твиттер, посольство Украины в Киргизии проверяет, не было ли среди пассажиров Boeing-747, который потерпел крушение под Бишкеком, граждан Украины.

Напомним, грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии.

Как сообщалось, по последним данным в результате крушения грузового самолета турецких авиалиний Boeing 747, который разбился в ночь на понедельник, 16 января в Киргизии, погибли 37 человек.