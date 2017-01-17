Порошенко о сотрудничестве с Трампом

На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США.

"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", – отметил украинский президент.

Также и вице-президент США Джо Байден надеется, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет сторонником Украины.

"Если вы продолжите свое движение в этом же направлении (продолжите проводить реформы, то вы получите не только более открытое, более демократичное, более благополучное будущее, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", – подчеркнул он.

Байден выразил надежду, что "следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе", но, отметил вице-президент США, "руководство и народ Украины должны поставить нужды страны выше личных интересов".

По его словам, это касается членов Кабинета Министров, депутатов Верховной Рады, судей, представителей СМИ, гражданского общества, а также рядовых граждан.

Байден заключил, что американский народ будет поддерживать Украину, "если вы сможете продолжать реформы, господин президент, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего".