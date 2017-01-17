Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.37
USD
27.72
RUB
0.47
EUR
29.18
USD
27.55
RUB
0.46
EUR
30.62
USD
28.82
RUB
0.48
Новости
Украина
16 января 17, 12:36
Порошенко о сотрудничестве с Трампом
Порошенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Во время встречи с Байденом президент Украины высказался по поводу Трампа.
На совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом в Киеве Порошенко выразил надежду на плодотворное сотрудничество с новой администрацией США.
 
"Мы уважаем демократический выбор американского народа и готовы к эффективному и плодотворному сотрудничеству с новой администрацией", – отметил украинский президент.
 
Также и вице-президент США Джо Байден надеется, что администрация нового президента США Дональда Трампа будет сторонником Украины.
 
"Если вы продолжите свое движение в этом же направлении (продолжите проводить реформы, то вы получите не только более открытое, более демократичное, более благополучное будущее, которого заслуживает народ Украины, но и обеспечите поддержку и единство международного сообщества", – подчеркнул он.
 
Байден выразил надежду, что "следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером в вашем дальнейшем прогрессе", но, отметил вице-президент США, "руководство и народ Украины должны поставить нужды страны выше личных интересов".
 
По его словам, это касается членов Кабинета Министров, депутатов Верховной Рады, судей, представителей СМИ, гражданского общества, а также рядовых граждан.
 
Байден заключил, что американский народ будет поддерживать Украину, "если вы сможете продолжать реформы, господин президент, если вы будете продолжать много работать и делать выбор, который поставит Украину превыше всего".
 
Korrespondent
Ещё по теме:
Российский фактор и Трамп
Скандальный художник Павленский бежал из России
Птицеводы в Украине опасаются новых вспышек птичьего гриппа
На Житомирщине ликвидирован могильник радиоактивных отходов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Итоги первой в этом году встречи в Минске
noimageГеращенко: Заседания подгрупп по Донбассу проходят "горячо"
noimageДонбасс обещали вернуть в 2016-м?
noimageПорошенко едет на форум в Давосе
noimageИзвестна причина перестрелки в Олевске
Лента новостей
Загрузка...