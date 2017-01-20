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Украина
18 января 17, 19:25
Из-за перестрелки в Княжичах уволены семь офицеров
Княжичи
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В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева.

По итогам служебной проверки по делу о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции, которые находились на руководящих и оперативных должностях. Еще против девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания, сообщили в Нацполиции в среду, 18 января.

В частности, уволен руководитель уголовного розыска Киева, который непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции. Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции за необеспечение обмена информацией между подразделениями и недостоверную информацию об инциденте. Кроме того, уволен ряд руководителей Шевченковского управления полиции и ответственный от управления полиции охраны.

С должности отстранен оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Национальной полиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.

"Еще в отношении девяти полицейских, в действиях которых выявлены нарушения, применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главу Киевской полиции и руководителя Шевченковского районного управления полиции города Киева предупредили о неполном должностном соответствии", – говорится в сообщении.
Korrespondent
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