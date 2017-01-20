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Новости
Украина
19 января 17, 12:17
По делу о перестрелке в Олевске задержаны 30 человек
Олевск
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Силовики продолжают допрашивать свидетелей, проводить обыски и собирать доказательства.
Силовики продолжают допрашивать свидетелей, проводить обыски и собирать доказательства.

Полиция установила более 30 участников стрельбы в Олевске Житомирской области и задержала часть из них. Об этом сообщил начальник областной полиции Вячеслав Печененко, информирует пресс-служба ведомства в четверг, 19 января.

По его словам, идентифицированы участников конфликта с обеих сторон, часть из них задержана. "Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявлены в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам перестрелки удалось скрыться из Олевска в ночь 16 января", – отметил Печененко.

Силовики продолжают допрашивать свидетелей, проводить обыски и собирать доказательства. В частности, полиция изъяла оружие у участников стрельбы в Олевске.

В свою очередь пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что из-з перестрелки в Олевске Юрий Луценко уволил замглавы Коростенской местной прокуратуры.

Напомним, в результате перестрелки в Олевске в ночь на 16 января погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения. 
Korrespondent
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