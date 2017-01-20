Минюст снова отказал НАПК в порядке проверки е-деклараций

Предыдущие версии порядков также не были зарегистрированы. Об этом в четверг, 19 января, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По его словам, чуда за праздники не произошло. НАПК принесло на регистрацию документ и не учли большинство замечаний Минюста. При этом Петухов напомнил, что предыдущие версии НАПК на своем заседании их отменило.

Напомним, как сообщалось, Минюст обвиняет НАПК в игнорировании замечаний министерства о порядке проверки электронных деклараций и мониторинге образа жизни чиновников.