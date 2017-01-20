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Новости
Украина
19 января 17, 12:18
Минюст снова отказал НАПК в порядке проверки е-деклараций
минюст
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Министерство юстиции Украины в третий раз отказало Национальному агентству по предотвращению коррупции в регистрации порядков проверки электронных деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.

Предыдущие версии порядков также не были зарегистрированы. Об этом в четверг, 19 января, на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

По его словам, чуда за праздники не произошло. НАПК принесло на регистрацию документ и не учли большинство замечаний Минюста. При этом Петухов напомнил, что предыдущие версии НАПК на своем заседании их отменило.

Напомним, как сообщалось, Минюст обвиняет НАПК в игнорировании замечаний министерства о порядке проверки электронных деклараций и мониторинге образа жизни чиновников.
URA-Inform
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