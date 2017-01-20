Нацсовет срочно проверит телеканал СТБ (ВИДЕО)

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ в связи с показом программы Битва экстрасенсов производства РФ с участием российских военных. Соответствующее решение было принято на заседании совета в четверг, 19 января.

Как отметил глава ведомства Юрий Артеменко, по этому резонансному случаю к регулятору было немало обращений с просьбой проверить нарушения в этой программе.

"Мы будем учитывать все мнения – и экспертные и объяснения компании. Будем иметь в виду позицию канала и принятые им меры", – цитирует Артеменко пресс-служба Нацсовета.

После анализа всех материалов регуляторный орган примет соответствующее решение.

Напомним, 15 января телеканал СТБ, принадлежащий украинскому бизнесмену и меценату Виктору Пинчуку, показал программу Битва экстрасенсов с участием лиц в военной форме – предположительно российских военных и представителей ДНР. Один из них открыто признался, что участвовал в боевых действиях в Украине.

Упоминание о Донбассе после 2:30











Глава правления "Международный Медиа Центр-СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ программы и сообщил об увольнении сотрудников телеканала, допустивших ее выход в эфир.

