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Новости
Украина
19 января 17, 15:01
Нацсовет срочно проверит телеканал СТБ (ВИДЕО)
Нацсовет
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Проверка пройдет из-за показа скандального выпуска Битвы экстрасенсов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала СТБ в связи с показом программы Битва экстрасенсов производства РФ с участием российских военных. Соответствующее решение было принято на заседании совета в четверг, 19 января.

Как отметил глава ведомства Юрий Артеменко, по этому резонансному случаю к регулятору было немало обращений с просьбой проверить нарушения в этой программе.

"Мы будем учитывать все мнения – и экспертные и объяснения компании. Будем иметь в виду позицию канала и принятые им меры", – цитирует Артеменко пресс-служба Нацсовета.

После анализа всех материалов регуляторный орган примет соответствующее решение.

Напомним, 15 января телеканал СТБ, принадлежащий украинскому бизнесмену и меценату Виктору Пинчуку, показал программу Битва экстрасенсов с участием лиц в военной форме – предположительно российских военных и представителей ДНР. Один из них открыто признался, что участвовал в боевых действиях в Украине.

Упоминание о Донбассе после 2:30


Глава правления "Международный Медиа Центр-СТБ" Владимир Бородянский извинился за показ программы и сообщил об увольнении сотрудников телеканала, допустивших ее выход в эфир.
Korrespondent
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