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Новости
Украина
20 января 17, 17:32
Россия пообещал боевикам Донбасса по 9 тысяч рублей в месяц
ДНР,ЛНР,ЛДНР,
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Российское командование хочет выплачивать террористам по девять тыс. рублей премии за службу на передовых на востоке Украины.

Об этом рассказали в пресс-центре ГУ разведки Минобороны Украины. Так, с января командование "1 и 2 АК" ВС России обещает террористам выплачивать вознаграждение в девять тыс. рублей в месяц – за службу на передовых и за участие в столкновениях с составом силовиков АТО.

Отмечается также, что подобные меры вызваны невысокой мотивацией российских оккупационных войск и ростом недовольства командования низкой укомплектованностью подразделений, что несут службу на передовых.

Как сообщалось, боевики даже на Крещение не прекращали обстрелы в зоне АТО.
URA-Inform
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