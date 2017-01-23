Россия пообещал боевикам Донбасса по 9 тысяч рублей в месяц

Об этом рассказали в пресс-центре ГУ разведки Минобороны Украины. Так, с января командование "1 и 2 АК" ВС России обещает террористам выплачивать вознаграждение в девять тыс. рублей в месяц – за службу на передовых и за участие в столкновениях с составом силовиков АТО.

Отмечается также, что подобные меры вызваны невысокой мотивацией российских оккупационных войск и ростом недовольства командования низкой укомплектованностью подразделений, что несут службу на передовых.

Как сообщалось, боевики даже на Крещение не прекращали обстрелы в зоне АТО.