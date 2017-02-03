Россияне прокомментировали обстрел украинского самолета

В штабе Черноморского флота РФ заявили, что не обстреливали транспортный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины, а произвели 4 выстрела из сигнального пистолета, чтобы самолет не столкнулся с вышкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя штаба ЧФ РФ.





"Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 - абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 - 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", - сказал собеседник агентства.





При этом, по словам представителя ЧФ РФ, во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета, якобы чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки.





"Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", - заявил собеседник агентства.





Как сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, сегодня во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины был обстрелян украинский транспортный самолет.









По его словам, экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.





"После возвращения летательного аппарата на аэродром во время внешнего осмотра воздушного корабля обнаружено трехсантиметровое пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - отметил Полторак.



