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Новости
Украина
1 февраля 17, 17:50
ФОТО: В Черном море самолет ВМС Украины обстреляли россияне
Самолет
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Самолет Военно-морских сил Украины Ан-26 был обстрелян сегодня в 10:20 над Одесским газовым месторождением в Черном море
Об этом докладывает КиевПравда, ссылаясь на штаб ВМСУ. 

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации.

Кроме того, Ан-26 сопровождал станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса. 

С борта МПК применялись также сигнальные ракеты. 

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж НЕ пострадал. Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имели.



В Министерстве обороны подтвердили факт обстрела транспортного самолета Вооруженных Сил Украины в Черном море.

В частности, об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Он отметил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме. Полторак объяснил, что такие станции обычно используют для наведения ракет систем противовоздушной обороны.

Министр подтвердил, что инцидент произошел 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения.

"Из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26, – сообщил он.


Полторак добавил, что экипаж самолета не пострадал.


Источник: kievpravda.com
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