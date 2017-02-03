ФОТО: В Черном море самолет ВМС Украины обстреляли россияне

По самолету открыли огонь из стрелкового оружия с борта малого противолодочного корабля Черноморского флота Российской федерации.

Кроме того, Ан-26 сопровождал станция обнаружения зенитно-ракетного комплекса.

С борта МПК применялись также сигнальные ракеты.

Украинский самолет получил повреждение корпуса, экипаж НЕ пострадал. Территория, над которой проходили полеты, принадлежит Украине. Оружия Ан-26 не имели.









В Министерстве обороны подтвердили факт обстрела транспортного самолета Вооруженных Сил Украины в Черном море.





В частности, об этом в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.





Он отметил, что экипаж обнаружил и зафиксировал работу радиолокационной станции Российской Федерации в активном режиме. Полторак объяснил, что такие станции обычно используют для наведения ракет систем противовоздушной обороны.





Министр подтвердил, что инцидент произошел 1 февраля во время осуществления тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения.





"Из ранее захваченных Российской Федерацией буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26, – сообщил он.









Полторак добавил, что экипаж самолета не пострадал.