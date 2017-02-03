Москва из-за полета Ан-26 выразила протест Киеву

Российское Минобороны выразило официальный протест военному атташе Украины из-за полета украинского Ан-26 в Черном море рядом с буровыми вышками, заявил журналистам представитель ведомства Игорь Конашенков.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, который велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазом. В ВМС Украины заявили, что продолжат полеты над буровыми вышками так как это украинская морская экономическая зона.