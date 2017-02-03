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Новости
Украина
1 февраля 17, 23:35
Москва из-за полета Ан-26 выразила протест Киеву
Минобороны РФ
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В российском оборонном ведомстве заявили, что оценивают действия украинского самолета как провокационные.
В российском оборонном ведомстве заявили, что оценивают действия украинского самолета как провокационные.

Российское Минобороны выразило официальный протест военному атташе Украины из-за полета украинского Ан-26 в Черном море рядом с буровыми вышками, заявил журналистам представитель ведомства Игорь Конашенков.

Сегодня Украина обвинила Россию в обстреле самолета, который велся стрелковым оружем из буровых вышек, контролируемых Черноморнефтегазом. В ВМС Украины заявили, что продолжат полеты над буровыми вышками так как это украинская морская экономическая зона.

"В среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Российской Федерации для вручения военно-дипломатической ноты. Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест", - сказал Конашенков.
Korrespondent
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