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Новости
Украина
1 февраля 17, 23:42
В Минске стороны договорились обменяться списками пленных
Минские переговоры
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В среду, 1 февраля, в Минске украинская сторона договорилась с представителями так называемых республик об обмене списками удерживаемых лиц.

В данное время списки верифицируются сторонами. Об этом после заседания сообщил журналистам представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Он также пояснил, что на сегодняшний день в гуманитарной сфере положительным элементом является обмен списками лиц, которые удерживаются в плену с обеих сторон.

Напомним, Ирина Геращенко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января написала, что представители боевиков из так называемых "Донецкой и Луганской областей"до сих пор держат в тюрьме несовершеннолетних, которых обвинили в диверсии. Процесс освобождения заложников остается заблокированным.
URA-Inform
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