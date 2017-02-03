В Минске стороны договорились обменяться списками пленных

В данное время списки верифицируются сторонами. Об этом после заседания сообщил журналистам представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Он также пояснил, что на сегодняшний день в гуманитарной сфере положительным элементом является обмен списками лиц, которые удерживаются в плену с обеих сторон.

Напомним, Ирина Геращенко после заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января написала, что представители боевиков из так называемых "Донецкой и Луганской областей"до сих пор держат в тюрьме несовершеннолетних, которых обвинили в диверсии. Процесс освобождения заложников остается заблокированным.