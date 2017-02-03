Жизнь АТОшнику спас медальон с надписью «Дважды не умирают»

«“Дважды не умирают” написано на медальоне Андрея, который, наверное, спас ему жизнь. Вдавливания от осколка видно невооруженным глазом», — написал главный врач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.





По данным врача, у бойца минно-взрывной перелом бедра и оторваны пальцы. Также он рассказал о состоянии 21-летнего Игоря, который пострадал во время обстрелов.

«Второй боец поступил вечером, Игорь, 21 год. Раненый снайпером на Светлодарской дуге. Пробитое легкое, диафрагма, разбит спинномозговой канал, парализована нижняя часть тела. Потерял больше трех литров крови. Ужасные ранения, несовместимые с жизнью, пытаются вылечить реаниматологи и хирурги», — сообщил Рыженко.









Врач также опубликовал снимок по обследованию воина.





Напомним, в среду, 1 февраля, под Тоненьким, что в Донецкой области рядом с Авдеевкой, во время выполнения боевого задания погиб Сергей Пацула, военный 80-й десантно-штурмовой бригады, которая дислоцируется во Львове.





Отметим, вчера за сутки в зоне АТО погиб один военный, 18 бойцов получили ранения.





Во вторник боевики обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно из тяжелого вооружения. Всего во вторник зафиксировано 46 обстрелов — двое военных ранены, двое травмированы.







