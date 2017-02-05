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Украина
5 февраля 17, 16:12
Как НБУ отреагировал на арест своего сотрудника
НБУ
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В Нацбанке считают, что чиновника могли задержать по ложному обвинению.

Представитель компании, который сообщил о вымогательстве денег за регистрацию платежной системы со стороны главы департамента Национального банка Украины Сергей Шацкого, ранее представлял фирму, у которой регулятор отозвал лицензию. Об этом говорится в заявлении пресс-службы НБУ.

"Мы считаем, что это дело требует повышенного внимания со стороны правоохранительных органов, поскольку в этом производстве есть такой важный факт: представитель компании, который заявляет, что за регистрацию платежной системы он дал взятку, ранее представлял компанию, у которой НБУ отозвало лицензию", – отмечается в сообщении, опубликованном на странице Нацбанка в Facebook.

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Также отмечается, что задержание произошло ночью по месту жительства Шацкого, а не на месте совершения преступления. Кроме того, якобы не было зафиксировано "непосредственного факта получения неправомерной выгоды".

"Количество денег, указанных в обвинении, намного больше, чем сумма, выявленная во время обыска… Ни посредников, ни "сообщников" во время задержания в помещении не было", – отметили в НБУ.

В связи с этим, в Нацбанке просят "воздержаться от преждевременных выводов, комментариев и предвзятых суждений относительно обстоятельств задержания сотрудниками Генпрокуратуры и СБУ директора Департамента платежных систем".

Как сообщалось, на этой неделе Сергей Шацкий и три его сообщника были задержаны по подозрению в получении взятки в сумме 25 тысяч долларов, сообщает ГПУ.

Накануне суд принял решение об аресте директора департамента НБУ с возможностью внесения залога в сумме 800 тысяч гривен. Его сообщники отправлен под домашний арест.
Korrespondent
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