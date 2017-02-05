"Теракт" в ЛНР: ОБСЕ оценила мощность взрыва

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине сообщила подробности взрыва машины, в которой погиб так называемый глава управления народной милиции ЛНР Олег Анащенко.

Наблюдатели побывали на месте взрыва, где уже находились около 20 членов самопровозглашенной ЛНР. О гибели Анащенко сотрудникам миссии сообщил российский офицер из Совместного центра контроля и координации (СЦКК).

"По оценке наблюдателей, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. СММ также определила, что автомобиль взорвался на ходу", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что "в салоне автомобиля и возле него СММ не заметила тел или следов крови".

Как сообщалось, утром 4 февраля Олег Анащенко погиб во время взрыва джипа Тойота на улице Краснознаменной в Луганской. В ЛНР его называли полковником.

Самопровозглашенные власти ЛНР заявили, что произошел теракт.