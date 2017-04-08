7 апреля - Благовещение.Традиции, приметы, что нельзя делать

Как и любой праздник, он имеет свои обычаи и традиции.
В Украине в пятницу отмечается религиозный праздник Благовещения, с которым связано множество примет и традиций.
Праздник знаменует собой получение «благой вести», радостной новости для Девы Марии о том, что у нее должен родиться сын, который спасет мир.
Символом праздника является белая лилия, символ чистоты и непорочности. Этот цветок можно заметить на многих иконах Благовещения.
Благовещение отмечается всегда в один и тот же день, 7 апреля
Так как праздник связан с доброй вестью, принято считать, что в Благовещение категорически нельзя работать, прибирать дом, мыть, шить, вязать. Недаром говорится "В Благовещение птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Поэтому лучше посвятить себя молитве, провести день спокойно, уединенно.
В народе существует много традиций и верований в этот день. К церковному уставу они не имеют отношения.
В этот день многие семьи старались не ссориться и жить в мире и спокойствии, так как верили, что год пройдет так, как проведешь Благовещение.
Если накануне и в день праздника покупали новую одежду, то ни в коем случае ее нельзя было в этот день примерять, иначе, согласно примете, она вещь быстро испортится и порвется.
Приметы о погоде
На Благовещение можно составить собственный прогноз погоды, руководствуясь народными приметами. Погода 7 апреля покажет, чего ждать от природы в ближайшие недели и даже летом.
«Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз к сорока морозным утренникам»; «Благовещенье без ласточек – холодная весна»; «Если 7 апреля пошёл дождь, значит лето будет засушливым»; «Если на Благовещенье ночь тёплая – весна ранняя и дружная».
Также, считается, что солнце сегодня обладает особым блеском во время восхода. Этот чудный блеск можно заметить только на большие церковные праздники.
Рыбаки же надеялись, что в этот день будет дождливая погода, так как верили, что весь год тогда будет хороший улов.
Крестьяне же ожидали ветер, иней и туман, ведь согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год.
Если же в Благовещение ласточки не появлялись, то все готовились к холодной зиме.
Что можно делать
«На Благовещение птичка гнезда не вьет, девка косы не плетет», — так приговаривают об этом дне в народе.
Это значит, что делать работы по дому в этот день нельзя. Исключение составляет только выпечка просфор, пресных церковных хлебов. Люди верят, что съедая просфору, можно получить здоровье, счастье и благополучие. Конечно, эти приметы действуют лишь с освященным хлебом.
Запрещается на Благовещение зажигать огонь в доме.
Наказанием за нарушение этого запрета может стать пожар, говорят суеверные люди.
В честь праздника разрешается употреблять в пищу рыбу.
Знающие люди в этот день заготавливали особую благовещенскую соль. Каждый из членов семьи должен был взять щепотку соли и ссыпать ее в мешочек. После этого хозяйка дома прокаливает соль на огне и бережет для особых случаев. По народным поверьям, благовещенская соль способна излечить даже самого безнадежного больного. Если же она не понадобилась в течение года – ее нужно сжечь в костре, возведенном по случаю следующего праздника Благовещенья. Наши предки были уверены, что все невзгоды, хвори, распри и беды сгорят вместе с ней. Относится это и к принесенной со службы просфоре и святой воде, которые в христианском мире считаются едва ли не панацеей.
Есть также очень противоречивая примета: считается, что якобы в этот день нужно украсть любую мелочь. С одной стороны, по заповедям, воровство – грех, а вот колдуны советуют делать это для привлечения счастья и удачи.