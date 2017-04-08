7 апреля - Благовещение.Традиции, приметы, что нельзя делать

Как и любой праздник, он имеет свои обычаи и традиции.





В Украине в пятницу отмечается религиозный праздник Благовещения, с которым связано множество примет и традиций.

Праздник знаменует собой получение «благой вести», радостной новости для Девы Марии о том, что у нее должен родиться сын, который спасет мир.

Символом праздника является белая лилия, символ чистоты и непорочности. Этот цветок можно заметить на многих иконах Благовещения. Благовещение отмечается всегда в один и тот же день, 7 апреля





Так как праздник связан с доброй вестью, принято считать, что в Благовещение категорически нельзя работать, прибирать дом, мыть, шить, вязать. Недаром говорится "В Благовещение птица гнезда не вьет, девка косу не плетет". Поэтому лучше посвятить себя молитве, провести день спокойно, уединенно.





В народе существует много традиций и верований в этот день. К церковному уставу они не имеют отношения.





В этот день многие семьи старались не ссориться и жить в мире и спокойствии, так как верили, что год пройдет так, как проведешь Благовещение.







Если накануне и в день праздника покупали новую одежду, то ни в коем случае ее нельзя было в этот день примерять, иначе, согласно примете, она вещь быстро испортится и порвется.







Приметы о погоде

На Благовещение можно составить собственный прогноз погоды, руководствуясь народными приметами. Погода 7 апреля покажет, чего ждать от природы в ближайшие недели и даже летом.

«Благовещенский снег на крышах не растает до 6 мая (Егория), а сильный мороз к сорока морозным утренникам»; «Благовещенье без ласточек – холодная весна»; «Если 7 апреля пошёл дождь, значит лето будет засушливым»; «Если на Благовещенье ночь тёплая – весна ранняя и дружная».

Также, считается, что солнце сегодня обладает особым блеском во время восхода. Этот чудный блеск можно заметить только на большие церковные праздники. Рыбаки же надеялись, что в этот день будет дождливая погода, так как верили, что весь год тогда будет хороший улов. Крестьяне же ожидали ветер, иней и туман, ведь согласно поверьям это сулит хороший урожай на весь год. Если же в Благовещение ласточки не появлялись, то все готовились к холодной зиме.

Что можно делать

«На Благовещение птичка гнезда не вьет, девка косы не плетет», — так приговаривают об этом дне в народе.

Это значит, что делать работы по дому в этот день нельзя. Исключение составляет только выпечка просфор, пресных церковных хлебов. Люди верят, что съедая просфору, можно получить здоровье, счастье и благополучие. Конечно, эти приметы действуют лишь с освященным хлебом.

Запрещается на Благовещение зажигать огонь в доме.

Наказанием за нарушение этого запрета может стать пожар, говорят суеверные люди.

В честь праздника разрешается употреблять в пищу рыбу.



Знающие люди в этот день заготавливали особую благовещенскую соль. Каждый из членов семьи должен был взять щепотку соли и ссыпать ее в мешочек. После этого хозяйка дома прокаливает соль на огне и бережет для особых случаев. По народным поверьям, благовещенская соль способна излечить даже самого безнадежного больного. Если же она не понадобилась в течение года – ее нужно сжечь в костре, возведенном по случаю следующего праздника Благовещенья. Наши предки были уверены, что все невзгоды, хвори, распри и беды сгорят вместе с ней. Относится это и к принесенной со службы просфоре и святой воде, которые в христианском мире считаются едва ли не панацеей.

Есть также очень противоречивая примета: считается, что якобы в этот день нужно украсть любую мелочь. С одной стороны, по заповедям, воровство – грех, а вот колдуны советуют делать это для привлечения счастья и удачи.









