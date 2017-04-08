Ес может отменить безвиз, если Украина свернет реформы

Возможность для пересмотра этого процесса и для принятия соответствующих меру ЕС имеется. Об этом, как сообщает DW, заявил евродепутат от Польши Дариуш Розати.

По его словам, украинские власти продвинулась в сфере реформирования, однако в ЕС есть достаточное количество людей, которые хотели бы видеть более быстрый прогресс.

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В свою очередь еще один польский депутат, член комитета иностранных дел Анна Фотыга напомнила о существовании механизма приостановления безвизового режима и подчеркнула, что если Украина отменит или отступит от каких-то реформ, которые уже воплощены, это может произойти.

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Напомним, как сообщалось, Европейский парламент 6 апреля, проголосовал за предоставление безвизового режима для граждан Украины.