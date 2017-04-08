В Финляндии за рекламу отдыха в Крыму изъят тираж журнала

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR изъяла из обращения тираж своего журнала после того, как издание напечатало объявления об отдыхе в оккупированном Крыму. Об этом сообщает финский портал Yle.



Объявление появилось в журнале Allegro, который распространяется в поездах, курсирующих между Финляндией и Россией.



Материал, под названием "Назад в Крым", содержал подробную информацию о поездке на оккупированную Россией территорию полуострова поездом, автобусом и паромом.



Представитель финской компании пояснил, что Allegro выдается вместе с российской железнодорожной компанией РЖД, а объявление о Крыме появилось именно в российском разделе.



"Мы не предлагаем и не организуем поездки в Крым. Мы решили изъять этот тираж журнала Allegro из обращения", - заявил представитель финского перевозчика.



"Финляндия не признает русскую аннексию Крыма 2014 года, которая отрезала полуостров от железнодорожной сети материковой Украины", - также отметили в сообщении компании.



К слову, министерства иностранных дел Чехии, Финляндии и Латвии высказались в поддержку территориальной целостности Украины и против аннексии Крыма Россией.



"МИД Финляндии осуждает незаконную аннексию Крыма. Мы остаемся сторонниками территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в ведомстве.



