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Украина
7 апреля 17, 21:12
В Финляндии за рекламу отдыха в Крыму изъят тираж журнала
Ласточкино гнездо
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Объявление об отдыхе давала российская сторона.
Государственная железнодорожная компания Финляндии VR изъяла из обращения тираж своего журнала после того, как издание напечатало объявления об отдыхе в оккупированном Крыму. Об этом сообщает финский портал Yle.
 
Объявление появилось в журнале Allegro, который распространяется в поездах, курсирующих между Финляндией и Россией.
 
Материал, под названием "Назад в Крым", содержал подробную информацию о поездке на оккупированную Россией территорию полуострова поездом, автобусом и паромом.
 
Представитель финской компании пояснил, что Allegro выдается вместе с российской железнодорожной компанией РЖД, а объявление о Крыме появилось именно в российском разделе.
 
"Мы не предлагаем и не организуем поездки в Крым. Мы решили изъять этот тираж журнала Allegro из обращения", - заявил представитель финского перевозчика.
 
"Финляндия не признает русскую аннексию Крыма 2014 года, которая отрезала полуостров от железнодорожной сети материковой Украины", - также отметили в сообщении компании.
 
К слову, министерства иностранных дел Чехии, Финляндии и Латвии высказались в поддержку территориальной целостности Украины и против аннексии Крыма Россией.
 
"МИД Финляндии осуждает незаконную аннексию Крыма. Мы остаемся сторонниками территориальной целостности и суверенитета Украины", - заявили в ведомстве. 

Korrespondent
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