Цены на квартиры в Киеве во время "Евровидения 2017"

Цены на аренду квартир на время "Евровидения 2017" вырастут в 3 раза. Такие данные предоставляет сервис посуточного бронирования жилья Dobovo.com.

По словам операционного директора компании Dobovo.com Дмитрия Малахова, повышение цен на посуточную аренду квартир на время проведения "Евровидения" вполне обосновано.

"Но арендодателям не стоит забывать, что европейцы тоже умеют считать деньги. "Евровидение" — не тот конкурс, где зрителями выступят люди с толстыми кошельками. Этот фактор стоит учитывать киевским арендодателям, которые специально повысят цены на квартиры в начале мае",— говорит Дмитрий Малахов.

По его словам, несмотря на большой ажиотаж гости столицы не столкнутся с проблемой отсутствия мест для поселения.

Еще один важный фактор, который стоит учитывать при поселении гостям столицы — территориальное размещение арендуемой квартиры. Конечно, за жилье в центре Киева придется выложить кругленькую сумму, а вот аренда в Соломенском или Оболонском районах позволит неплохо сэкономить на жилье.