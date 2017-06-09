Версия пограничников: Почему лайнер "Ватутин" идет в РФ

Вопрос следования круизного лайнера Генерал Ватутин из Киева в российский Ростов-на-Дону лежит вне компетенции Государственной пограничной службы, однако "проблемы там нет". Об этом заявил пресс-офицер ведомства Олег Слободян.





"Там вообще проблемы нет, и это не пограничный вопрос. Обращайтесь к судовладельцу", - сказал он, отказавшись от уточнений.





В пресс-службе государственного предприятия Администрация морских портов Украины журналисту LIGA.net заявили, что по тем заявкам, которые есть в их распоряжении, лайнер не должен был заходить в Одессу. О том, что корабль якобы намеревался посетить приморский город, но не зашел туда, сообщили ранее местные СМИ.





Прокомментировать тот факт, что по данным мониторингового сайта MarineTraffic судно сейчас находится у входа в Керченский пролив и около 19:00, если не поменяет курс, прибудет в порт Ростова, в АМПУ не смогли.





В Регистре судоходства указано, что лайнером сейчас владеет компания Breeze Cruise Lines из Никосии, а сейчас корабль ходит под флагом Белиза (с 1 июня).



