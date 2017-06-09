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Новости
Украина
6 июня 17, 17:18
Версия пограничников: Почему лайнер "Ватутин" идет в РФ
Генерал Ватутин
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Лайнер Генерал Ватутин, который сейчас следует в российский порт, уже не является украинским кораблем: он был продан новому собственнику
Вопрос следования круизного лайнера Генерал Ватутин из Киева в российский Ростов-на-Дону лежит вне компетенции Государственной пограничной службы, однако "проблемы там нет". Об этом заявил пресс-офицер ведомства Олег Слободян.

"Там вообще проблемы нет, и это не пограничный вопрос. Обращайтесь к судовладельцу", - сказал он, отказавшись от уточнений.

В пресс-службе государственного предприятия Администрация морских портов Украины журналисту LIGA.net заявили, что по тем заявкам, которые есть в их распоряжении, лайнер не должен был заходить в Одессу. О том, что корабль якобы намеревался посетить приморский город, но не зашел туда, сообщили ранее местные СМИ.

Прокомментировать тот факт, что по данным мониторингового сайта MarineTraffic судно сейчас находится у входа в Керченский пролив и около 19:00, если не поменяет курс, прибудет в порт Ростова, в АМПУ не смогли.

В Регистре судоходства указано, что лайнером сейчас владеет компания Breeze Cruise Lines из Никосии, а сейчас корабль ходит под флагом Белиза (с 1 июня).
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