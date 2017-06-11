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Украина
10 июня 17, 23:28
12 июня Wnet публично ответит на абсурдные обвинения
Wnet
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Интернет-провайдера Wnet обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Абсурд обвинений по отношению к волонтеру ВСУ
12 июня в 11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция президента компании Wnet на тему: "Интернет-провайдера обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Абсурд обвинений по отношению к волонтеру ВСУ?".

Компания Wnet – украинский IP-провайдер, зарегистрированный в Украине с 1999 года и предоставляющий телекоммуникационные услуги, как государственным структурам, так и частному бизнесу, соблюдает Законы Украины и работает в соответствии с ними. 

1.06.2017 на территории офиса компании были проведены обыски СБУ. Под угрозой изъятия находилось оборудование, которое обеспечивало телекоммуникационную связь государственных органов: Верховной Рады Украины, Службы внешней разведки Украины, Фонда госимущества, Консультативной миссии ЕС в Украине, прокуратуры города Киева, системы открытых тендеров Prozorro, а также оборудование, которое обеспечивало функционирование системы уличного видеонаблюдения в столице. 


По определению суда, компании Wnet инкриминируется “финансирование посягательства на территориальную целостность и конституционный строй Украины (ч. 3 ст. 110_2 Криминального кодекса Украины)  на основании взаимоотношений между ООО «Дабл-Ю Нет Украина» и ООО «Крымком Украины». 

Детальную информацию о развитии событий, факты и комментарии будут предоставлены во время пресс-конференции. 


Участники: Алексей Клещевников, президент компании Wnet; Сергей Ганичев, коммерческий директор Wnet; Алексей Ильющенков, юрисконсульт Wnet.  (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

Источник: unian.net
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