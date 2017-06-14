Трамп продлил санкции против Беларуси еще на год

Об этом сказано в письме Трампа к Конгрессу США, которое опубликовано на сайте Белого дома.

По словам Трампа, чиновники нарушають права человека, которые связаны с политическими репрессиями. При этом они занимаются коррупцией в обществе и до сих пор создают чрезвычайную инеобычную угрозу для нацбезопасности и внешней политики.

Таким образом, президент США продлил ограничения на 11 лет назад, из-за действий чиновников Беларуси, которые подрывают демократические процессы страны.

Данное соглашение было заключено при участии голов банковского комитета и комитета по международным отношениям. Также были привлечены лидер большинства Митч Макконелл и лидер меньшинства Чак Шумер.

Напомним, сенат конгресса Соединенных Штатов Америки в ближайшее время может принять законопроект, который в законодательном порядке ужесточит санкции против России.