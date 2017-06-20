Янтарное дело: задержаны шестеро, в т. ч. антикоррупционеры

В деле о незаконном лоббировании в Верховной Раде интересов компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, фигурировала взятка в размере почти $300 тысяч. Об этом во время совместного с директором Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает корреспондент LIGA.net.





Один из эпизодов дела касается только депутата Борислава Розенблата. По словам прокурора, нардеп хотел заняться добычей янтаря совместно с компанией-нерезидентом. Янтарь должны были вывозить из Украины по заниженной цене, с зачислением части прибыли на счета компании в США. Холодницкий утверждает, что Розенблат настоял на том, чтобы совладельцем такого бизнеса стала его родная сестра.





"Общая сумма взятки по этому эпизоду составила 285 тысяч долларов, из которых $85 тысяч было, предварительно, передано охранникам, которые также числились помощниками-консультантами народного депутата. А при передаче, собственно, $200 тысяч состоялось задержание", - сообщил он.





По словам руководителя САП, по состоянию на 14:00 задержаны шестеро фигурантов этого дела.





"Это трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя гражданской организации, который осуществляют борьбу с коррупцией", - уточнил он.





НАБУ просит генпрокурора направить в Раду представления на лишение иммунитета фигурантов дела - народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова (Народный фронт).









19 июня 2017 года в одном из ресторанов Киева сотрудники НАБУ задержали охранника нардеп Борислава Розенблата из фракции БПП по подозрению в получении взятки в размере $200 тысяч. По словам депутата, который назвал инцидент "провокацией", его охраннику деньги якобы подбросили.



