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Новости
Украина
21 июня 17, 08:50
ОБСЕ сообщила подробности нападения на патрули в Донбассе
ОБСЕ
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Террористы пытались прикладом разбить стекла автомобилей наблюдателей, а после открыли огонь из автоматов
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности нападения на них со стороны боевиков террорстической организации ДНР в оккупированной Ясиноватой 20 июня 2017 года. Об этом сегодня LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

Первый патруль мисии из шести сотрудников на двух бронированных автомобилях, находясь в наблюдательном пункте, расположенном на железнодорожной станции увидел двух боевиков, один из которых был вооружен автоматом (типа АК) и следовал в западном направлении, на расстоянии около 80 метров от позиции наблюдателей.

"Второй один патруль ОБСЕ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился примерно в 150 метрах западнее месторасположения первого патруля и на расстоянии около 100 метров от этих двух мужчин. В 11:06 оба патруля услышали очередь из стрелкового оружия и определили, что она доносилась из места, где находились двое мужчин", - отметили в пресс-службе.

Затем эти мужчины, лица у которых были закрыты соответственно балаклавой и повязкой, направились к этому патрулю и начали в агрессивной форме что-то кричать в сторону наблюдателей. После этого они скрылись.

В 11:10 оба патруля попытались покинуть данный район.

Когда второй патруль собирался уезжать, боевик подбежал к автомобилю СММ и попытался сначала открыть дверь со стороны водителя, а затем разбить прикладом боковое стекло.

"Ему это сделать не удалось, и он побежал за первым автомобилем патруля. После этого он повернулся и направил автомат на водителя и пассажира на переднем сидении во втором автомобиле патруля ОБСЕ", - подчеркнули в пресс-службе.

В ответ на эту угрозу оба сотрудника миссии подняли руки вверх.

"Когда вооруженный мужчина подошел к боковой части автомобиля и попытался открыть дверь со стороны пассажира на переднем сиденье, водитель нажал на педаль газа. По мере того как автомобиль СММ отъезжал, вооруженный мужчина ударил прикладом боковое заднее стекло с правой стороны, тем самым немного повредив его. Затем наблюдатели увидели, что он выпустил в воздух очередь из стрелкового оружия, за которой произвел три выстрела", - сказали в пресс-службе.

По их оценке, огонь был направлен на автомобиль патруля. Пули в автомобиль не попали.

В 11:21, в то время как все автомобили патрулей СММ покидали данный район, наблюдатели видели, что террорист держал их на прицеле своего автомата. Впоследствии наблюдатели благополучно вернулись на свою базу в Донецке.

Миссия проинформировала Совместный центр контроля и координации (СЦКК) о случившемся. ОБСЕ также обратилась к СЦКК с запросом провести разбирательство данного инцидента.

20 июня сообщалось, что боевики напали на патрули ОБСЕ.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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