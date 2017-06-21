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Новости
Украина
21 июня 17, 11:03
Мы получили от США ультиматум с улыбкой на лице, - Ермолаев
ермолаев
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Гость программы "Большое интервью" с Юлией Литвиненко – политтехнолог Андрей Ермолаев.
В разговоре затронули множество актуальных тем, среди которых и встреча в Вашингтоне Петра Порошенко с Дональдом Трампом.

По словам главы украинского государства, в ходе этих переговоров Украина получила твердую поддержку со стороны США. "Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства", - подчеркнул Порошенко.


Также президент отметил, что в ходе встречи с американским лидером в Вашингтоне был обсужден вопрос имплементации Минских соглашений и заверил, что не видит необходимости к переходу на другой формат урегулирования конфликта. "Было объявлено о том, что США остаются преданными Минским соглашениям. Уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских соглашений, причем пакет по безопасности, который заключается в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен полный доступ СММ к территориям, включительно с границей, и мы детально обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны", - подытожил украинский лидер.

В свою очередь Дональд Трамп уточнил, что в ходе дискуссии удалось достичь прогресса. "У нас была очень, очень хорошая дискуссия, и мы ее продолжим в течение дня, и я думаю, что удалось достичь значительного прогресса", - заявил Трамп.

По мнению Ермолаева, Соединенные Штаты платят большую цену за санкции против России. Вместе с тем, по словам политтехнолога, США платят ее специфически. "В сферах, которые важны, они продолжают сотрудничать (с РФ - ред.), в частности в аэрокосмической, ядерной", - сказал Ермолаев.


Он предположил, эти полгода станут последними, когда США готовы эту цену платить. "Поэтому переговоры (Порошенко с Трампом в Вашингтоне - ред.) я рассматриваю скорее как ультиматум с улыбкой на лице", - подытожил политтехнолог.


Источник: newsone.ua
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