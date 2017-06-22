Портников: Щит Трампа. Что показал визит Порошенко в США

Встреча президентов Соединенных Штатов и Украины с самого первого дня, когда стало известно о ее возможном проведении, вызывала массу оживленных комментариев. Как и следовало ожидать, скептическое отношение российских пропагандистов ко встрече практически полностью совпало с отношением украинских недоброжелателей Порошенко - первые старались приуменьшить тот факт, что президент США встречается с президентом Украины еще до того, как пройдет его встреча с президентом России, вторым любое внешнеполитическое достижение собственного государства казалось личным достижением Порошенко.





Впрочем, ненависть часто встречается с глупостью и ничего неожиданного в очередной их встрече я не вижу. А вот то, что в Белом доме пошли на встречу с Порошенко до саммита "двадцатки", до контакта Трампа и Путина - это действительно неожиданность. Если бы не расследование возможных контактов представителей окружения Трампа с россиянами - расследование, фигурантом которого оказался, судя по его собственным словам, сам президент США - такой встречи просто могло бы не быть.





Те, кто комментирует встречу Порошенко и Трампа и то, как она прошла, не понимают одного простого обстоятельства: эта встреча нужна была американскому президенту намного больше, чем президенту Украины. Это Трамп должен дорожить тем фактом, что он встретился с Порошенко в Белом доме, это ему важно обставить встречу так, чтобы показать независимость своих намерений и от расследования, и от Путина. Президент Украины - это щит Трампа.





Это тот, кто дает ему возможность потом разговаривать с Путиным, не опасаясь обвинений в зависимости от Кремля. При этом Трамп и сотрудники его администрации прекрасно понимают, что визит президента Украины в Белый дом на фоне разворачивающегося расследования с непредсказуемым результатом выглядит в глазах американского общественного мнения именно как попытка защититься.





Поэтому этот визит и не мог быть другим - показная помпезность привела бы к комментариям о том, что Трамп настолько боится расследования в своих связях с россиянами, что готов буквально падать в объятия украинского гостя и расстилать перед ним ковровые дорожки. Нет, в Белом доме хотели показать, что это обычный рабочий визит, что не происходит ничего необычного, просто приехал украинский президент, как он всегда приезжал, провел переговоры с вице-президентом США, как он всегда проводил, встретился на несколько минут с президентом, как он всегда встречался - ведь Обама тоже не проводил с гостем из Киева многочасовых переговоров! Ничего не изменилось, все идет, как обычно - вот главное послание администрации! Понятно, что при этом она рискует быть обвиненной своими оппонентами в невнимании к украинскому кризису, в том, что с Порошенко поговорили слишком мало, что не достигли ничего серьезного - но лучше быть обвиненными в невнимании, чем обвиненными в слабости!





"Подход администрации Трампа к методам поддержки Украины все еще не выработан - и пока не может быть выработан, так как он будет определяться не только внешнеполитическим, но и американским внутриполитическим контекстом, и значение Украины по ходу развития событий будет только возрастать."





Между тем, изменилось действительно очень многое. Достаточно вспомнить о том, как проходила предвыборная кампания Трампа, как из его предвыборной программы прямо на съезде республиканцев, тех самых республиканцев, которые всегда обвиняли Белый дом в излишне мягком отношении к Путину, были изъяты слова о поддержке Украины, как сам строительный магнат рассыпался в выражении симпатий к российскому президенту и говорил о какой-то фантастической "большой сделке" с Россией, при которой украинский кризис очевидно уходил на третий план. Это отношение к реалиям не изменилось и после прихода Трампа в Белый дом, несмотря на присутствие ястребов в его администрации.





Что-то всерьез меняться начало только после скандальной отставки советника по национальной безопасности Флинна и начала расследования - и приезд Порошенко в Вашингтон следует рассматривать именно в ключе этих больших американских изменений.





При этом общий подход новой администрации к решению украинского кризиса и к методам поддержки Украины все еще не выработан и не может быть выработан, так как на этот раз он будет определяться не только внешнеполитическим, но и внутриполитическим контекстом - и значение Украины по ходу развития событий будет только возрастать просто потому, что никакой другой реальной защиты от обвинений в зависимости от Путина у американского президента просто не существует.

Виталий Портников, журналист





Источник: liga.net

