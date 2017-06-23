ГПУ обнародовало первые видео с главредом Страна.ua Гужвой

Видеозапись продемонстрировал на пресс-конференции Генпрокурор Игорь Луценко, а позже выложила у себя на Facebook пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган.
На видео, человек, которого ГПУ считает Игорем Гужвой, сидит слева.
- То, что они сказали - это вам, значит, и этих двух - Линко, Ленский и Ляшко. Я был за одного... За каждого - 20. Они говорят - давайте поторгуемся. Что в понимании поторгуемся - я не понимаю.
"Бабки есть, бабки чужие, это ж видно".
- Давайте сделаем таким образом. Я посмотрю, что у нас было по этим двум... Я тебе скажу, берем три материала, допустим, за 30 - ну, что б, там...
- Три материала за 30?
- Ты что думаешь?
- Я - не знаю. Я скажу, как ты сказал. Это ж ты еще не все слышал. Говорю дальше. Они спрашивают: а сколько будет стоить за то, чтоб помолчать про нас вообще? Я говорю - как? Это серьезный вопрос. Я говорю - 100.
- Так и сказал?
- Да.
- И они?
- До конца года. Еб***ут 100 - ну, 100.
- Да нет, ну, до конца года... Тут не знаешь, что через месяц будет. Тем более до конца года осталось...
- Маловато, да? Ну насчет поторговаться...
- Ну, снять за 30, допустим, если поторговаться...
- А скажи, пожалуйста, есть у тебя уже наработанные вещи, материалы готовые?
- Готовые?
- Ну, готовые, на мази, и подготовленные?
- Есть, конечно. Один есть такой материал.
- Слушай, давай этим материалом мы их и пригрузим, чтоб они меньше и быстрее думали.
- Ну, типа, если они не это самое, то мы даем материал.
- Вот давай это сделаем! Шо вот у нас есть...
- Смотри, но мы можем нарваться на тему, что Ляшко скажет, что мы вымогаем деньги. С ними опасно. С проверенными - ясно.
- Так это же через третьи руки!
- Тем более. Ну смотри, что можно сделать... Два материала, когда платится 30 - хорошо, не платится...
- Ну вот за гомосятину, шо мы разговаривали, готовы дать 20.
- За один материал?
- 20.
- Хорошо.
- А потом за этих двух, говорит, давайте поторгуемся.
- Ну, хорошо, давай.
- А если их придавить и все-таки вывести, шоб они?
Второй фрагмент видеозаписи, продолжение разговора:
- Сказать им 35? За помолчать?
- Да, да.
- Ну, они ж любят поторговаться. Пусть поторгуются... Сколько времени надо, чтоб статью снять?
- В течение часа.
- То есть я как отдал, и...
- В течение часа.
- В течение часа?
- Да. Но чтоб там не было такого, что я снял материал, а он скажет, что не те материалы.
- Предварительно надо согласовать?
- Думаю, да. Что б не было, что не те материалы...
- И потом вжик все и вперед?
- Да.
Третий видеофрагмент
Завтра до первой половины дня к этому вопросу приступаем... Позаниматься надо плотно.
- Хорошо. Давай я тебе завтра... статьи.
- Ты высмотришь, что ты можешь сделать, я им предлагаю, да?
- Да.
Последняя часть видеозаписи
- 35 - это без торга.
- То есть торговаться смысла нет? В месяц?
- Да.
- Мне кажется, много.
- Да?
- Ну, как бы, им же надо и себе что-то спиздить, я так думаю, у людей забирать последний кусок хлеба.
- Хорошо, тогда говорим 35, а там - как пойдет.