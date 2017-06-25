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Украина
24 июня 17, 21:26
Гужва арестован на два месяца
Гужва
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Сумма залога составляет 544 тысячи гривен.

Руководителя интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысяч гривен. Такое решение принял Шевченковский районный суд столицы в субботу, 24 июня.

Как сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, на Гужву также возложены и дополнительные обязательства, в частности, он должен сдать паспорта для выезда за границу, являться по первому требованию следователя и другое.

Максимец также заявила, что прокуратура пожжет обжаловать сумму залога, которую считает меньшей, чем простил прокурор – у прокуратуры есть 5 дней, чтобы решить, обжаловать ли решение судьи. Прокурор ходатайствовал об аресте с возможностью внесения залога в сумме более 3 млн грн.

"Залог за Гужву будет внесен", – сообщила журналистам адвокат обвиняемого Елена Лукаш после окончания суда.

Напомним, 22 июня Гужву задержали по подозрению в вымогательстве 10 тысяч за неразмещение компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько материалов. По словам самого Гужвы, представители Линько предлагали редакции 20 тысяч долларов за то, чтобы она не публиковала критический материал. По версии главреда, когда посредники получили отказ – сфальсифицировали обвинение в вымогательстве.
Korrespondent
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