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Новости
Украина
25 августа 17, 22:48
Взрыв на Грушевского: уже есть подозреваемые - Луценко
Юрий Луценко
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До понедельника в производстве ГПУ появится правильная классификация происшествия на улице Грушевского в День Независимости
По делу о взрыве в Киеве на улице Грушевского уже есть подозреваемые. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Espreso.

Генпрокурор рассказал также, что взрывное устройство было брошено в авто с военнослужащими Вооруженных сил Украины, однако оно отскочило от машины и тяжело ранило гражданских лиц. 

Луценко уточнил, что до понедельника в производстве появится правильная классификация. 

Ранее сегодня сообщалось, что раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Ранен был также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости. 


Президент Петр Порошенко наградил медалью За спасенную жизнь военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва. 

Источник: news.liga.net 
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