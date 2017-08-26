Взрыв на Грушевского: уже есть подозреваемые - Луценко

По делу о взрыве в Киеве на улице Грушевского уже есть подозреваемые. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Espreso.





Генпрокурор рассказал также, что взрывное устройство было брошено в авто с военнослужащими Вооруженных сил Украины, однако оно отскочило от машины и тяжело ранило гражданских лиц.





Луценко уточнил, что до понедельника в производстве появится правильная классификация.





Ранее сегодня сообщалось, что раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Ранен был также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости.









Президент Петр Порошенко наградил медалью За спасенную жизнь военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва.



