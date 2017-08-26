Боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО: видео, карта

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.





В штабе отметили, что в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск.





С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.





Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.





Кроме того, гибридная армия дважды применяла оружие в районе Авдеевской промзоны.







