Боевики восемь раз обстреляли позиции сил АТО: видео, карта

Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они восемь раз открывали огонь по позициям украинских бойцов.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
В штабе отметили, что в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск.
С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.
Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.
Кроме того, гибридная армия дважды применяла оружие в районе Авдеевской промзоны.
"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные Силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.