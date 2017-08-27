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Новости
Украина
27 августа 17, 09:34
Сын нардепа Шуфрича сбил мужчину в центре Киева (ФОТО)
ДТП Шуфрич
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Нестор Шуфрич-младший на Bentley сбил мужчину на пешеходном переходе.
В субботу вечером сыном народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину, пострадавший с многочисленными травмами госпитализирован. 
Об этом сообщила пресс-службу самого депутата.

В сообщении подчеркивается, что ДТП совершено на автомобиле марки Bentley, который сыну депутата не принадлежал, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя.



Утверждается, что ДТП произошло, когда Нестор Шуфрич-младший ехал возвращать автомобиль в автосалон. Сам исполнитель находился при этом на переднем пассажирском сидении.



"Обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются. По предварительной информации, на улице Шота Руставели непосредственно на пешеходном переходе или вблизи него с возможным превышением скорости Нестором-младшим был совершен наезд на пешехода, 31-летнего мужчину, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы, степень которых устанавливается", - говорится в сообщении.



В пресс-службе депутата подчеркивают, что Нестор Шуфрич-младший не оставлял место происшествия, сразу вступил в контакт с полицией и начал давать пояснения. Утверждается также, что он добровольно в сопровождении адвоката и брата Александра прошел наркологическую экспертизу, которая показала полное отсутствие алкоголя, что было зафиксировано видеосъемкой.




В то же время народный депутат распорядился предоставить сыну максимальную юридическую помощь в обеспечении его гражданских прав в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось о другом резонансном ДТП - 18 августа на трассе Львов-Краковец Mercedes бизнесмена Петра Дыминского врезался в Opel 31-летней женщины, которая совершала поворот по правилам дорожного движения. Наталья Трила погибла на месте.
Korrespondent
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