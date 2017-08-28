Сбитого Шуфричем парня лечат израильские медики (ВИДЕО)

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.





Они пока не комментируют состояние пострадавшего и не дали прогнозов относительно его лечения.





Ранее сообщалось, что 31-летний пострадавший - из Херсона, что он находится без сознания в реанимации в тяжелом состоянии.





Появилось также видео ДТП с сыном Шуфрича: