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Новости
Украина
27 августа 17, 23:13
Сбитого Шуфричем парня лечат израильские медики (ВИДЕО)
сын Нестора Шуфрича
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Специалисты из Израиля прибыли в киевскую больницу, где в тяжелом состоянии находится пешеход, попавший под "Бентли" Шуфрича.
В 17-ю больницу Киева прибыли израильские медики, которые будут лечить мужчину, которого в центре столицы минувшей ночью сбил на "Бентли" сын Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.

Они пока не комментируют состояние пострадавшего и не дали прогнозов относительно его лечения.

Ранее сообщалось, что 31-летний пострадавший - из Херсона, что он находится без сознания в реанимации в тяжелом состоянии. 

Появилось также видео ДТП с сыном Шуфрича:

Korrespondent
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