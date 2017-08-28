Сбитого Шуфричем парня лечат израильские медики (ВИДЕО)

Специалисты из Израиля прибыли в киевскую больницу, где в тяжелом состоянии находится пешеход, попавший под "Бентли" Шуфрича.
В 17-ю больницу Киева прибыли израильские медики, которые будут лечить мужчину, которого в центре столицы минувшей ночью сбил на "Бентли" сын Нестора ШуфричаНестор Шуфрич-младший. Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь", - сказал один из врачей.
Они пока не комментируют состояние пострадавшего и не дали прогнозов относительно его лечения.
Ранее сообщалось, что 31-летний пострадавший - из Херсона, что он находится без сознания в реанимации в тяжелом состоянии.