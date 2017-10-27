ДТП в Харькове: водитель Volkswagen сделал заявление

В сети появилось заявление водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который является вторым участником кровавого ДТП в Харькове, где погибли пять пешеходов. Заявление он обнародовал через своего адвоката Сергея Перепелицу в Facebook, отметив, что не мог дать показания раньше "в связи с плохим самочувствием вследствие полученных травм".





"Выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова, я двигался на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого автомобиля Lexus не было в поле зрения. После чего я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло. Автомобиль Lexus выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда", - заявил он.





Дронов утверждает, что не видел Lexus "и не мог видеть", так как тот автомобиль "вылетел на перекресток с бешеной скоростью".





"Его не было, когда я начинал движение, а с того момента до столкновения прошли считанные секунды", - отметил водитель Фольксвагена.





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18 октября 2017 года около 20:40 в центре Харькова произошло масштабное ДТП : автомобиль Lexus якобы проехал на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар с пешеходами. Вследствие наезда погибли пять человек, в том числе 15-летняя девушка. Шестеро прохожих, среди которых беременная женщина, были госпитализированы с травмами.









20 октября Киевский райсуд Харькова избрал для водителя Lexus Елены Зайцевой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней - до 16 декабря 2017 года без определения залога. На заседании суда сторона обвинения заявила, что в крови у 20-летней девушки экспертиза обнаружила опиаты.





Зайцева считает, что Volkswagen создал ей опасность. Позднее она отказалась от дачи показаний.



