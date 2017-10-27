Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.53
USD
26.83
RUB
0.46
EUR
31.17
USD
26.85
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 октября 17, 23:31
Появились новые подробности покушения на Мосийчука (ВИДЕО)
Мосийчук
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Киеве возле здания, где располагается телеканал Эспресо вечером прогремел взрыв.

В результате ранение получил выходивший с телеканала нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По сообщению пресс-службы Мосийчука, взрыв был направленным и это было покушение на нардепа. Он ранен и его повезли в больницу.

По имеющейся информации, есть 4 пострадавших, двое в реанимации.

По словам помощницы нардепа Игоря Мосийчука Анны Сеник, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном возле входа офиса телеканала "Эспрессо" в момент, когда Игорь Мосийчук выходил из здания со своим охранником.

"Сейчас он находится в палате, с ним врачи. Также пострадал его охранник. Мне только единожды удалось переговорить с Игорем Мосийчуком - но вы понимаете, говорить человек может в любом состоянии... Слабый голос. И водитель, который его вытягивал, сказал - "плохо", - сообщила "Вестям" помощница Мосийчука.


Известно, что "скорая" доставила нардепа в частную больницу на проспекте им. Бажана в Киеве.

Кроме народного депутата Игоря Мосийчука, одним из пострадавших является известный украинский политоло Виталий Бала, заявил Зорян Шкиряк.

Читайте также:  ВЗРЫВ У ТЕЛЕКАНАЛА "ЭСПРЕСО". РАНЕН МОСИЙЧУК (ФОТО, ВИДЕО)


Источник: izvestia.kiev.ua 
Ещё по теме:
В Нигерии террорист-смертник подорвал 13 человек
В Киеве эвакуируют железнодорожный вокзал
Разгромили зал суда, где находится Кохановский (ФОТО, ВИДЕО)
В ГПУ заявили о возможности экстрадиции Саакашвили
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Порошенко рассказал об освобождении Крыма
noimageЗачем Кремль отдал Турции двух крымских татар?
noimageЧийгоз и Умеров вернулись в Украину свободными людьми. ВИДЕО
noimageБоевики продолжают обстреливать позиции украинских военных
noimageПротест Саакашвили может закончиться госпереворотом
Лента новостей