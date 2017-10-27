Появились новые подробности покушения на Мосийчука (ВИДЕО)

В результате ранение получил выходивший с телеканала нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

По сообщению пресс-службы Мосийчука, взрыв был направленным и это было покушение на нардепа. Он ранен и его повезли в больницу.

По имеющейся информации, есть 4 пострадавших, двое в реанимации.

По словам помощницы нардепа Игоря Мосийчука Анны Сеник, взрывное устройство сработало в автомобиле, припаркованном возле входа офиса телеканала "Эспрессо" в момент, когда Игорь Мосийчук выходил из здания со своим охранником.

"Сейчас он находится в палате, с ним врачи. Также пострадал его охранник. Мне только единожды удалось переговорить с Игорем Мосийчуком - но вы понимаете, говорить человек может в любом состоянии... Слабый голос. И водитель, который его вытягивал, сказал - "плохо", - сообщила "Вестям" помощница Мосийчука.





Известно, что "скорая" доставила нардепа в частную больницу на проспекте им. Бажана в Киеве.

Кроме народного депутата Игоря Мосийчука, одним из пострадавших является известный украинский политоло Виталий Бала, заявил Зорян Шкиряк.

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