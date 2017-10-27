При покушении на Мосийчука погиб бывший офицер МВД (ФОТО)

Случайной жертвой вчерашнего взрыва в Соломенском районе Киева стал бывший офицер МВД Михаил Мормиль.

Об этом сообщил народный депутат, советник глава МВД Антон Геращенко.

"Случайной жертвой вчерашнего теракта был 36 летний Михаил Мормиль.От полученных ранений он скончался в больнице", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что до 2015 года подполковник Мормиль был сотрудником Юридического департамента МВД. После увольнения занимался частной юридической практикой.

"А вчера он просто проходил мимо телеканала Эспрессо... Также в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции Руслан Кушнирук. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь, – добавил нардеп.

Геращенко принес соболезнования семьям погибших и пообещал сделать все возможное для того, чтоб найти заказчиков, организаторов и исполнителей этого теракта.





Как сообщалось, вечером 25 октября в Киеве прогремел взрыв, в результате которого был ранен нардеп Игорь Мосийчук. Когда он выходил из помещения телеканала Эспрессо, был взорван припаркованный рядом мотоцикл с установленным на нем взрывным устройством.

В результате взрыва два человека погибли, еще трое пострадали. Позже в Интернете появилось видео взрыва возле телеканала Эспрессо.