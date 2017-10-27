Чийгоз и Умеров вернулись в Украину свободными людьми. ВИДЕО

Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которых марионеточная власть во временно оккупированном Крыму осудила на различные сроки заключения, вернулись в Украину: их рейс из Стамбула несколько минут назад прибыл в аэропорт Борисполь.





С освобожденными крымскими татарами в 16:00 сегодня встретился на Банковой президент Петр Порошенко.





По словам Чийгоза, они "продолжат вести борьбу, которую затеяли, деоккупацию... За этими формулировками должна быть четкая ежедневная работа".











