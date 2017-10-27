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Украина
27 октября 17, 19:46
Чийгоз и Умеров вернулись в Украину свободными людьми. ВИДЕО
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Бывшие политзаключенные оккупационного режима в захваченном РФ Крыму, которых Москва позавчера передала Анкаре на секретных условиях, прилетели в Киев
Заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, которых марионеточная власть во временно оккупированном Крыму осудила на различные сроки заключения, вернулись в Украину: их рейс из Стамбула несколько минут назад прибыл в аэропорт Борисполь.

С освобожденными крымскими татарами в 16:00 сегодня встретился на Банковой президент Петр Порошенко.

По словам Чийгоза, они "продолжат вести борьбу, которую затеяли, деоккупацию... За этими формулировками должна быть четкая ежедневная работа".




Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. 

В мае 2016 года российские спецслужбы сфабриковали уголовное дело против Умерова по статье "сепаратизм". По мнению оккупантов, замглавы Меджлиса "призывал к нарушению территориальной целостности РФ в эфире украинского телеканала АТR".

11 сентября 2017 года на судилище по сфабрикованному делу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали 8 лет колонии строгого режима, а через две недели подконтрольный Кремлю так называемый Симферопольский райсуд вынес приговор другому зампреду Меджлиса Ильми Умерову: ему назначили 2 года колонии.


25 октября Чийгоз и Умеров были переданы Турции, а на следующий день встретились с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Крымский журналист Антон Наумлюк заявил, что "президентские указы о помиловании засекречены и не опубликованы", а глава МИД Павел Климкин уточнил, что схему их освобождения оставят в секрете. Глава Меджлиса Рефат Чубаров сказал, что Умеров и Чийгоз будут жить и работать в Киеве, поскольку "до освобождения Крыма дорога домой для них закрыта".


Источник: liga.net 
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