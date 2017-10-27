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Новости
Украина
27 октября 17, 21:21
Порошенко рассказал об освобождении Крыма
Порошенко
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Украина не планирует останавливаться лишь на вопросе освобождения Крыма.

Такое заявление сделал глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках проведения встречи с замглавы Меджлиса крымскотатарского народа – А.Чийгоз и И. Умеровым. По словам Порошенко – Украина не остановится лишь на вопросе освобождения полуострова.

Еще в Нью-Йорке на сессии Генассамблеи ООН наша страна выдвинула инициативу образования "Друзей освобожденного Крыма". Также страна ведет работу в международных судах. Уже есть решение, обязывающее Россию возобновить работу Меджлиса, и мы не сдадимся - подчеркнул П.Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, Чийгоз и Умеров прибыли в Киев.
URA-Inform
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