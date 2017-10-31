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Новости
Украина
31 октября 17, 18:20
Опубликовано видео задержания сына Авакова (ВИДЕО)
Сын Авакова
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На записи видно, как мужчину вывели сотрудники ведомства.
Появилось видео задержания НАБУ сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра. 

Его на своем YouTube-канале показала Politeka. 

Как можно увидеть на записи, сына Авакова ведут к авто под присмотром вооруженных сотрудников. 

Также на кадрах видно, как транспортное средство отъезжает от здания. 



Александр Аваков ведет себя спокойно, он даже помахал рукой журналистам. 

Как сообщалось, сегодня стало известно о том, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.

По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 года - начале 2015 года. 

В Соломенском суде Киева могут выбрать меру пресечения задержанному сыну Авакова. Задержанного сына министра внутренних дел Александра Авакова привезли в здание НАБУ.

Источник: unian.net
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