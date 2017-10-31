Опубликовано видео задержания сына Авакова (ВИДЕО)

Появилось видео задержания НАБУ сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра.

Его на своем YouTube-канале показала Politeka.

Как можно увидеть на записи, сына Авакова ведут к авто под присмотром вооруженных сотрудников.

Также на кадрах видно, как транспортное средство отъезжает от здания.





Александр Аваков ведет себя спокойно, он даже помахал рукой журналистам.





Как сообщалось, сегодня стало известно о том, что НАБУ проводит обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова - Александра.





По информации НАБУ, обыски проходят в рамках расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 года - начале 2015 года.





В Соломенском суде Киева могут выбрать меру пресечения задержанному сыну Авакова. Задержанного сына министра внутренних дел Александра Авакова привезли в здание НАБУ.



