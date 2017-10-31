Стало известно имя 3-го фигуранта дела о "рюкзаках Авакова"

Еще один фигурант дела о "рюкзаках Авакова" - Владимир Литвин - в ближайшее время должен быть доставлен в Киев из Харькова. Об этом LIGA.net сообщил источник в силовых органах.





"Третьего фигуранта должны на Киев везти", - сообщил собеседник.





Ранее в СМИ имя Литвина связывали с производителем "рюкзаков Авакова", которые стали предметом проверки НАБУ.









Ранее в НАБУ уточнили, что в ходе обысков по делу о "рюкзаках Авакова", кроме Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, задержали еще одного человека.



