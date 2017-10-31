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Новости
Украина
31 октября 17, 18:34
Стало известно имя 3-го фигуранта дела о "рюкзаках Авакова"
НАБУ
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Его уже везут из Харькова в Киев
Еще один фигурант дела о "рюкзаках Авакова" - Владимир Литвин - в ближайшее время должен быть доставлен в Киев из Харькова. Об этом LIGA.net сообщил источник в силовых органах.

"Третьего фигуранта должны на Киев везти", - сообщил собеседник.

Ранее в СМИ имя Литвина связывали с производителем "рюкзаков Авакова", которые стали предметом проверки НАБУ.


Ранее в НАБУ уточнили, что в ходе обысков по делу о "рюкзаках Авакова", кроме Александра Авакова и бывшего замминистра внутренних дел Сергея Чеботаря, задержали еще одного человека. 

Источник: news.liga.net
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