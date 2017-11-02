Суд отпустил сына Авакова под личное обязательство

Соломенский суд Киева постановил отпустить под личное обязательство без залога сына главы Министерства внутренних дел Александра Авакова, передает корреспондент LIGA.net.





Такое решение объявил судья Соломенского суда Виталий Украинец.





Аваков должен находиться по месту регистрации, являться на все следственные действия и сдать паспорта для выезда за границу. Суд отказал в просьбе адвокатов признать незаконным арест сына главы МВД.





Представители САП просили арест на два месяца или залог пять миллионов гривен. Среди рисков прокуроры отмечали, что Аваков, имея связи в руководстве МВД и среди депутатов, может оказывать давление на органы досудебного следствия, свидетелей, других участников процесса путем подкупа, уговоров, и, возможно, угроз.

В свою очередь, представители защиты назвали ходатайство САП необоснованным и попросили полностью отказать в его удовлетворении. Адвокат Лисак также попросил суд признать незаконным задержание Александра Авакова 31 октября.





Адвокат Федур заявил, что если суд обяжет Авакова сдать загранпаспорта, он не сможет выполнить решения суда, так как паспорта у него забрали при обыске. Сам Аваков заявил, что считает дело "политически ангажированным и не имеющим ничего общего с верховенством права".





Александр Аваков был задержан сотрудниками НАБУ 31 октября 2017 года по делу о возможной растрате средств при закупке рюкзаков для МВД (так называемое дело о рюкзаках Авакова). Также были задержаны экс-замглавы МВД Сергей Чеботарь и Владимир Литвин, которого ранее связывали с производителем скандальных рюкзаков.





Во время заседания суда зал заседаний практически полностью заняли люди в камуфляже, пришедшие поддержать Авакова-младшего. Также поддержать сына главы МВД пришли депутаты от Народного фронта Антон Геращенко, Андрей Тетерук, Павел Пинзеник.