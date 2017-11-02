Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.21
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
31.29
USD
26.88
RUB
0.46
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
2 ноября 17, 08:59
Суд отпустил еще двоих фигурантов "дела о рюкзаках"
Александр Аваков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Соломенский районный суд города Киева в среду вечером, 1 ноября, отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте фигурантов так называемого "дела о рюкзаках".

Суд отпустил еще двух подозреваемых под личное обязательство. Таким образом, суд не стал арестовывать бывшего заместитель министра внутренних дел Сергея Чеботаря, поскольку защита указала на его плохое состояние здоровья после операции из-за онкозаболевания.

При этом народный депутат от Народного фронта Татьяна Чорновил хотела взять Чеботаря на поруки.

Еще одного фигуранта дела, руководителя IТ-компании Turboseo Владимира Литвина также отпустили из зала суда и обязали носить электронный браслет.

Вместе с тем во время заседания адвокаты заявили, что видео, на котором присутствует Александр Аваков сфальсифицировано и следователи изучали не оригинал записи. В свою очередь сторона обвинения отрицает эти утверждения, так как, по их словам, видео взяли с сервера СБУ и в материале дела есть показания сотрудника ведомства, который проводил эту запись.

Напомним, Литвин был представителем фирмы-победителя тендера МВД. В дальнейшем эта компания была признана фиктивной.

Сам Литвин отказался комментировать связь с фиктивной компанией, а также дружбу с Александром Аваковым.

Как сообщалось, суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его носить электронный браслет, а также сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.
URA-Inform
Ещё по теме:
Под Радой проходит вече
Полиция взяла под охрану второго участника ДТП в Харькове
Разгромили зал суда, где находится Кохановский (ФОТО, ВИДЕО)
В ГПУ заявили о возможности экстрадиции Саакашвили
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Одессы горел санаторий "Красные зори" (ФОТО, ВИДЕО)
noimageСтало известно, где живет и чем владеет сын Авакова
noimageПорошенко vs Аваков. Трещины по швам, но коалиция остается
noimageГенштаб уточнил, кто должен сходить в военкомат
noimageСуд отпустил сына Авакова под личное обязательство
Лента новостей