Суд отпустил еще двоих фигурантов "дела о рюкзаках"

Суд отпустил еще двух подозреваемых под личное обязательство. Таким образом, суд не стал арестовывать бывшего заместитель министра внутренних дел Сергея Чеботаря, поскольку защита указала на его плохое состояние здоровья после операции из-за онкозаболевания.

При этом народный депутат от Народного фронта Татьяна Чорновил хотела взять Чеботаря на поруки.

Еще одного фигуранта дела, руководителя IТ-компании Turboseo Владимира Литвина также отпустили из зала суда и обязали носить электронный браслет.

Вместе с тем во время заседания адвокаты заявили, что видео, на котором присутствует Александр Аваков сфальсифицировано и следователи изучали не оригинал записи. В свою очередь сторона обвинения отрицает эти утверждения, так как, по их словам, видео взяли с сервера СБУ и в материале дела есть показания сотрудника ведомства, который проводил эту запись.

Напомним, Литвин был представителем фирмы-победителя тендера МВД. В дальнейшем эта компания была признана фиктивной.

Сам Литвин отказался комментировать связь с фиктивной компанией, а также дружбу с Александром Аваковым.

Как сообщалось, суд отпустил Александра Авакова под личное обязательство и обязал его носить электронный браслет, а также сдать все паспорта в Государственную миграционную службу.