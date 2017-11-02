Могут ли забрать в армию прямо с дискотеки?

После "визита" полиции в киевский клуб Jugendhub в ночь на 28 октября были задержаны молодые люди с наркотиками, их почему-то сразу повезли в военкомат, а не в отделение полиции, и (о чудо!) оказалось, что 12 из них уклонялись от армии. В Генеральном штабе сообщили, что сейчас они проходят медосмотр, "профессионально-психологические отборы", и комиссия будет решать их дальнейшую судьбу. В лучших традициях стали распространяться новые метафоры "экспресс-призыв", "Минобороны ловит призывников уже по клубам", "Генштабу надо сдать план по укомплектации войска" и т.д.

Представители Управления призыва и комплектования ГУ персонала Генштаба ВСУ еще раз объяснить эту ситуацию.

- Могут ли меня, юношу, направить в призывной участок (соответствующего района (города)) из общественных мест, мест отдыха и т.п?"

- Могут. Если призывник в установленные сроки не явился в призывной пункт, проигнорировал вызов и призывная комиссия приняла соответствующее решение о принудительной явке и передала это решение для исполнения в Национальную полицию Украины.

А теперь подробнее. Принудительную явку призывника (то есть взять и привезти) могут осуществить только представители Нацполиции. И не просто так, для этого им нужно решение призывной комиссии. Представители военкомата не задерживают и не доставляют призывников в призывные пункты! Однако в клубе присутствовали представители военкоматов, и они там точно не отдыхали. Заместитель начальника управления призыва и комплектования ГУ персонала Генштаба Вооруженных сил Украины Валерий Дендебера на брифинге заверил, что "по вопросу участия в данных мероприятиях военных комиссаров будет проведена проверка".

"Мы не можем давать правовую оценку действиям Нацполиции... Детально будет проведен разбор, степень вины, если она была, будет определена", - добавил представитель Генштаба.

В полиции Киева заявили, что действия полицейских во время обыска в киевском клубе Jugendhub были законными. Только почему полиция повезла парней не в участок, а сразу в призывной пункт, так никто и не ответил.

Подробнее о том, кого заберут в армию во время осеннего призыва можно почитать здесь.

Еще немного законных оснований. Итак, призывник игнорирует повестку и в 10-дневный срок не является в военкомат, комиссия принимает решение о принудительной явке и передает ее в Национальную полицию. Есть постановление Кабмина №921, которое детально прописывает действия: "обращаются в органы Национальной полиции в отношении граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, для их розыска, задержания и доставки в районный (городской) военный комиссариат".

Вот так выглядит данное решение:

Приложение 13 (Постановление КМУ №921)

В свою очередь органы Национальной полиции осуществляют досудебное расследование касательно уклонения военнообязанных от воинского учета.

Приложение 12 (Постановление КМУ №921)

Далее по обращению органов местного самоуправления и районных (городских) военных комиссариатов осуществляют розыск, задержание и доставку в районные (городские) военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга.

Кроме того, как утверждали представители военкомата и правоохранительных органов, местные жители жаловались на этот ночной клуб, рассказывали о том, что в нем постоянно находятся несовершеннолетние, часто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому жители района и обратились в полицию.

А теперь касательно ребят. За уклонение от призыва на срочную военную службу им может светить административная или уголовная ответственность. И сколько бы не кричали "пусть сын Порошенко служит", не замечать или уничтожать повестки – это нарушение закона. Пришла повестка – приди в призывной участок, там (в повестке) указано, в какой срок. Если при любых обстоятельствах повестки не было, приди к призывному участку в десятидневный срок со дня начала очередного призыва.

Если вам вручили повестку, в которой вы расписались, то есть были официально уведомлены, за неявку вы будете отвечать по ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Штраф от 85 до 119 грн. За повторную неявку в течение года сумма штрафа увеличивается. Если человек не расписался в повестке, то на него составят акт о том, что этому гражданину повестка была вручена, но от подписи военнообязанный отказался, и поэтому он все равно понесет ответственность за неявку.

По словам полковника Дендебера, украинский призыв "самый гуманный и самый демократичный", поскольку по закону военнообязанный имеет ряд причин на отсрочку или даже освобождение от призыва.

Здесь их перечень. Это ст. 17 и 18 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе":

Альтернативная служба. Есть в Украине такой закон "Об альтернативной (невоенной) службе", то есть если ты хочешь служить государству, но брать оружие в руки тебе не позволяет твоя религия. Но важно, чтобы ты входил в религиозную организацию, перечень которых тоже утвердил Кабмин еще в 1999 году. Таких людей немного, но они есть и имеют законное право не быть связанными с оружием, поэтому их направляют на альтернативную службу. Большинство таких юношей относятся к Христианам веры евангельской и к ним приравненным по зарегистрированным уставам, Свидетелям Иеговы, Евангельским христианам-баптистам и т.д.

Такие граждане должны доказать свою принадлежность к вере. Не позднее чем за два месяца от начала призыва принести комиссии по делам альтернативной (невоенной) службы по месту жительства письменное заявление, документы, подтверждающие истинность религиозных убеждений гражданина, и другие документы, определенные нормативными актами. Заявление рассматривается комиссией в течение календарного месяца, она решает, направлять его в армию или на альтернативную службу.

После этого юноша, которому комиссия разрешила не служить в армии, идет в военкомат, сообщает о решении комиссии, ему определяют место прохождения невоенной службы. Такой вид службы граждане проходят на предприятиях, в учреждениях или организациях, находящихся в государственной, коммунальной собственности.

Что они будут там делать? В основном деятельность в первую очередь связана с социальной защитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным и сельским хозяйством, а также служба в патронажной службе в организациях Общества Красного Креста Украины. Комиссия смотрит, где есть свободные рабочие места, и направляет парня туда.

***

В ситуации с клубом мнения разделились: одни говорили о том, что "нельзя такие призывные рейды устраивать", другие - мол, "не нужны нам наркоманы в армии", третьи просили сделать эту "акцию" всеукраинской и, так сказать, пройтись по всем злачным местам, богатым на военнообязанных.

Существует много возможностей избежать службы в армии, это правда: в интернете в ряде статей объясняется пошагово, как можно обхитрить военкомат, масса юристов-онлайн консультируют тех, кто решили откосить. Идет четвертый год войны в Украине, а отношение к армии, осознание ситуации в стране, принадлежность себя к тем происходящим процессам и изменениям на достаточно низком уровне. Большинство украинского общества не интересуется реформами не только в армии, но и в принципе. От этого и ощущение, что ничего не меняется. Для большинства людей, в частности, в маленьких городках и селах армия остается стигматизированной. Есть "воины, которые защищают страну на востоке", потому что о них говорят в новостях, но когда это касается собственного сына, то нет, никакой армии, лучше отправить его куда-то на заработки или спрятать повестки, пока ему не исполнится 27 лет.

Ирина Сампан





Источник: 112.ua/

