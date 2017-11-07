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Новости
Украина
6 ноября 17, 19:59
Шкиряк рассказал о конфликте под судом
Шкиряк
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Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк рассказал о конфликте, который произошел с его участием сегодня, шестого ноября 2017 года, под Высшим специализированным судом Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам министра, действительно многие не скрывали своих эмоций и скопом набросились на него с феерическими криками. Ситуация привычна и не удивляет.

Шкиряк также отметил, что не планирует обращаться к правоохранителям по факту инцидента.

"Друзья, все ок! Какое избиение, о чем вы? Никаких проблем, со мной все прекрасно! Никто меня не бил и ничего страшного со мной не произошло", - написал он.

Как сообщалось, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк был избит под зданием Высшего специализированного суда в Киеве. Отмечается, что Шкиряк прибыл на заседание по делу бердянского пограничника Сергея Колмогорова, которого приговорили к 13 годам тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий.
URA-Inform
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