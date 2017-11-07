Умерла самая старая жительница Украины

Такие данные распространили в пресс-службе Семеновской госадминистрации. Согласно данным – третьего ноября перестало биться сердце Кристины Нагорной – в возрасте 117-ти лет. Женщина занесена в реестр рекордов страны – как наиболее пожилая жительница. Она была похоронена в с. Жадово на Черниговщине – похороны состоялись четвертого ноября.





Также известно, что Нагорная являлась претенденткой на звание самой старой жительницы нашей планеты. Однако это звание ей присвоено не было.

Секрет долголетия Нагороной в девизе “Никогда не ругаться с дураками”.





Как сообщалось, в августе 2017 г. в США умерла известная актриса Вера Глаголева.