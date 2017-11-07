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Новости
Украина
6 ноября 17, 20:12
Умерла самая старая жительница Украины
старость,
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На Черниговщине в возрасте 117 лет умерла самая старая жительница Украины. 

Такие данные распространили в пресс-службе Семеновской госадминистрации. Согласно данным – третьего ноября перестало биться сердце Кристины Нагорной – в возрасте 117-ти лет. Женщина занесена в реестр рекордов страны – как наиболее пожилая жительница. Она была похоронена в с. Жадово на Черниговщине – похороны состоялись четвертого ноября.


Также известно, что Нагорная являлась претенденткой на звание самой старой жительницы нашей планеты. Однако это звание ей присвоено не было.

Секрет долголетия Нагороной в девизе “Никогда не ругаться с дураками”.

Как сообщалось, в августе 2017 г. в США умерла известная актриса Вера Глаголева.
URA-Inform
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