Президент подписал закон об электронных услугах

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины Об электронных доверительных услугах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Документ направлен на реформирование национальной нормативной базы в сфере электронной цифровой подписи путем имплементации законодательства Европейского Союза, развитие единого пространства доверия на основе системы электронных доверительных услуг, – говорится в сообщении.

В частности, законом вводятся такие механизмы, как электронная идентификация, электронная подпись, электронная печать, электронный показатель времени, регистрированная электронная доставка, интероперабельность и т.д.

Кроме того, закон облегчает трансграничное использование онлайн-услуг, создает условия для безопасной электронной идентификации и аутентификации.

Как сообщалось, ранее Петр Порошенко подписал закон о биометрическом контроле на госгранице. Теперь правительство Украины внесет Россию в список государств миграционного риска.

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