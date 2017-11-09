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Новости
Украина
8 ноября 17, 18:48
За неделю в Украине 156 тысяч граждан заболели ОРВИ
болезнь
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Эпидемический порог в нашей стране на данный момент не был превышен.

В Украине в течение прошлой недели гриппом, а также ОРВИ заболели примерно 156 тысяч граждан. Такие данные содержатся в информационном бюллетене Минздрава. Согласно этим данным – среди заболевших в течение прошлой недели около 67% - это дети, которым еще нет 17-ти лет.

Суммарно же показатель заболеваемости гриппом среди украинского населения – 404 человека на каждые 100 тысяч граждан. Это вполне соответствует картине, которая сложилась еще в прошлом сезоне. Наиболее же высокий показатель заболеваемости ОРВИ – на Киевщине.

Как сообщалось, в Киеве пик эпидемии гриппа ожидают примерно в январе или в феврале 2018 г.
URA-Inform
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