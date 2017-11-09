Украинская певицао том, что нужно для процветания страны

Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Facebook.

Согласно словам Приходько, украинцам в первую очередь необходимо перестать уповать исключительно на власть, а начинать строить будущее с самих себя.

"Не втюхивать пафосную шароварщину, а прививать аргументированную любовь к Родине. Любовь, которую мы омыли кровью ради будущего наших детей", - подчеркнула певица.

Кстати, совсем недавно известная артистка была награждена нагрудным знаком "Волонтер Украины".

Напомним, как сообщалось, известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.