Украинская певицао том, что нужно для процветания страны

Об этом звезда написала на своей странице в соцсети Facebook.
Согласно словам Приходько, украинцам в первую очередь необходимо перестать уповать исключительно на власть, а начинать строить будущее с самих себя.
"Не втюхивать пафосную шароварщину, а прививать аргументированную любовь к Родине. Любовь, которую мы омыли кровью ради будущего наших детей", - подчеркнула певица.
Кстати, совсем недавно известная артистка была награждена нагрудным знаком "Волонтер Украины".
Напомним, как сообщалось, известная украинская певица Анастасия Приходько поведала о съемках нового клипа на песню "Goodbye", в котором будут присутствовать лесбийские сцены.