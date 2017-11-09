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Новости
Украина
9 ноября 17, 16:21
В Раде прокомментировали будущее дипотношений с Россией
Луценко,
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Разрыв дипотношений с оккупантом и стратегию по реинтеграции ОРДЛО нужно выносить на голосование отдельными законопроектами, считает Ирина Луценко
Вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией должен быть вынесен в отдельный законопроект, а не идти "одной строкой" в проекте по реинтеграции Донбасса. Об этом в кулуарах парламента заявила народный депутат, представитель президента в ВР Ирина Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

Так она прокомментировала информацию о том, что в законопроект о реинтеграции Донбасса внесена поправка о разрыве дипотношений с Россией.

"Давайте разделим вопрос разрыва дипломатических отношений и вопрос стратегии президента по реинтеграции Донбасса", - отметила она.

Луценко подчеркнула, что президент Петр Порошенко представил парламенту свою стратегию по возвращению временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. "Вопрос разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе", - сказала она.

По словам Луценко, это должен быть отдельный закон. "Если законодатели, которые внесли в предложенную президентом стратегию, видят такую возможность - пусть они предложат отдельный закон. Это не может быть одна строчка в два предложения", - заявила она, добавив, что проект должен также предусматривать процедуру его внедрения, порядок действий всех органов власти, порядок пересечения границы.

Луценко отметила, что МИД "неоднократно подавал свое видение о разрыве дипломатических отношений". "Подадут народные депутаты, предложат отдельный закон - будет создана отдельная группа, и тот, отдельный закон можно будет рассматривать в зале", - сказала она.

В то же время, народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко, отвечая на вопрос, готова ли пропрезидентская фракция поддержать разрыв дипломатических отношений с Россией, сказал: "Нет, потому что Украина должна действовать не на эмоциях, эмоционально разрывать отношения с Россией, а рационально. Если мы по нашей инициативе разорвем дипотношения с Россией, это даст повод России сказать, что Украина выходит из мирных переговоров, что Украина выходит из дипломатических переговоров - тогда снимаются с нас санкции. Вот каким будет результат". По его мнению, такое решение является опасным для государства.

Источник: liga.net
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