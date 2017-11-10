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Новости
Украина
10 ноября 17, 09:37
О расследовании дела убийства журналиста Шеремета
убийство Павла Шеремета
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Следствие все еще не установило личности преступников, которые взорвали автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, полиция засекретила материалы расследования, чтобы избежать его публичного обсуждения, так как это негативно сказывается на работе следствия.

Отвечая на вопрос, почему правоохранители засекретили все материалы дела журналиста Павла Шеремета, Князев ответил: "Чтобы это не было темой обсуждения: а что следователи сделали, а что не сделали. Потому что это не несет для общества положительной информации, это в первую очередь вредит расследованию. Лица, совершившие эти преступления, не задержаны".

Глава Нацполиции также рассказал, что фильм журналистов-расследователей "Слідство.інфо" и OCCRP об убийстве Павла Шеремета "дал новый толчок" для следователей.

Вместе с тем, полиция пока не установила лиц, причастных к убийству, следствие продолжается.

Как сообщалось ранее, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета пока следователи не могут установить конечный срок расследования. Как только будет найдена хоть какая-то зацепка, прокуратура сообщит о результатах. Об этом в понедельник, 9 октября, на брифинге заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
URA-Inform
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