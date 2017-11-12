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Новости
Украина
11 ноября 17, 23:17
Плотницкий сделал заявление по возвращению в состав Украины
Плотницкий
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У «ЛНР» нет другого пути, кроме как войти в состав РФ, о возвращении в Украину никто не говорил, заявил главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий в эфире одного из телеканалов боевиков.
За внешний политический курс республики отвечает «глава», поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем, — сказал главарь террористов «ЛНР».

По его словам, «ЛНР» не может вернуться к «бандеровцам».

Плотницкий также заявил, что в Минских соглашениях идет речь о построении «новой Украины», к которой может присоединиться «ЛНР» после проведения нового референдума.


Ранее глава боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что «Народная милиция «ЛНР» — это вторая по силе армия в Европе.




Источник: inforesist.org
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