Плотницкий сделал заявление по возвращению в состав Украины

За внешний политический курс республики отвечает «глава», поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем, — сказал главарь террористов «ЛНР».





По его словам, «ЛНР» не может вернуться к «бандеровцам».





Плотницкий также заявил, что в Минских соглашениях идет речь о построении «новой Украины», к которой может присоединиться «ЛНР» после проведения нового референдума.









Ранее глава боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил, что «Народная милиция «ЛНР» — это вторая по силе армия в Европе.











