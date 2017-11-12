Плотницкий сделал заявление по возвращению в состав Украины

У «ЛНР» нет другого пути, кроме как войти в состав РФ, о возвращении в Украину никто не говорил, заявил главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий в эфире одного из телеканалов боевиков.
За внешний политический курс республики отвечает «глава», поэтому слушайте, что говорю я. А я всегда говорил, что кроме как пути в Россию у нас другого пути нет, и никуда мы больше не пойдем, и никуда возвращаться не будем, — сказал главарь террористов «ЛНР».
По его словам, «ЛНР» не может вернуться к «бандеровцам».
Плотницкий также заявил, что в Минских соглашениях идет речь о построении «новой Украины», к которой может присоединиться «ЛНР» после проведения нового референдума.