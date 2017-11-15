В США украинские дипломаты бойкотировали концерт звезд РФ

Украинские дипломаты в США бойкотировали «Концерт за единство» с участием российского пианиста Дениса Мацуева и российского дирижера Валерия Гергиева, которые подписали заявление в поддержку политики Кремля по оккупации Крыма.





Об этом говорится на Facebook-странице Посольства Украины в США.





«13 ноября в г. Вашингтон состоялся так называемый «Концерт за единство» с участием Дениса Мацуева, Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра, соорганизованный Посольством РФ, Институтом русской культуры и истории им. Кармела, Фондом американо-российского культурного сотрудничества, Мариинской фондом Америки, Институтом устойчивого диалога, Фондом «Призыв совести», организацией «Исполнительские искусства Вашингтона», Центром исполнительских искусств им. Дж.Кеннеди, Национальным собором г.Вашингтон и Институтом Кеннана Центра им.Вудро Вильсона», – говорится в сообщении.





Хотя Посольство Украины в США ценит сотрудничество с Институтом Кеннана Центра им. Вудро Вильсона, Национальным собором г. Вашингтон, организацией «Исполнительские искусства Вашингтона» и Центром им. Дж.Кеннеди, украинские дипломаты отвергли приглашение посетить этот концерт.





«Считаем некорректным связывать персоналии В.Гергиева и Д.Мацуева, которые подписали заявление в поддержку политики Кремля по оккупации Крыма, с идеалами единства, особенно в условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины.





Обидно, что поддержка мероприятия со стороны отдельных уважаемых американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США. К сожалению, культура в этом случае стала циничным инструментом для попыток снятия с международной повестки дня вопросов относительно нарушений норм международного права со стороны РФ», – отмечают в Посольстве Украины в США.